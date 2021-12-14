Restoranda kâbus! Tehdit ettiği kadını başından vurdu 0:00 / 0:00

İHA

Korkunç olay ilçedeki bir restoranda 12 Aralık günü saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre restoranın içinde bulunan Tolga Ergen (44), kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabancayla Demet S.'yi (38) başından vurarak yaraladı.

İHA'nın haberine göre, Tolga Ergen tabancasını olay yerinde bırakarak kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Zanlının yapılan üst aramasında 'extacy' diye bilinen uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Yaralanan Demet S.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı fakat tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca Demet S.'nin olaydan yaklaşık 1 ay önce şüpheli Tolga Ergen'den “tehdit" suçundan şikayetçi olduğu öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli Tolga Ergen'in Demet S.'ye karşı işlediği iddia edilen 3 kez “kasten yaralama" ile “tehdit" ve “hakaret" suçlarından toplamda 5 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirilen Tolga Ergen burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Tolga Ergen'in “kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.