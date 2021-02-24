Reyhanlı saldırısının firari sanığı kazada öldü! 0:00 / 0:00

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Zafer Samancı’nın haberine göre Suriye’de iç savaşın başladığı dönemde birçok patlama, ölüm ve baskın olaylarında adı geçen ‘Hayalet Komutan’ ve ‘İkinci Yeşil’ olarak adlandırılan Heysem Topalca’nın Konya’da bir trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kaza, 10 Şubat 2021’de Konya- Karapınar yolu Akçayazı mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Suriye iç savaşının karanlık isimlerinden biri olarak nitelendirilen Suriye uyruklu Heysem Topalca’nın da içinde bulunduğu araç karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Kazada Topalca ve yanında bulunan 2 Suriye vatandaşı hayatını kaybetti.

Topalca’nın, 11 Mayıs 2013’te 53 kişinin öldüğü Reyhanlı patlaması ve 20 Mart 2014’te Niğde Ulukışla’daki DEAŞ saldırısı olaylarında ismi geçiyordu. Topalca’nın adı bu saldırıları organize eden ve silah ticareti yapan bir isim olarak da öne çıkıyordu. Topalca, karmaşık ilişkileri ve buna dair iddialarla gündemdeydi. Terör örgütü El Nusra’ya sarin gazı da temin ettiği iddialar arasındaydı.

11 Mayıs 2013’te 53 kişinin öldüğü Reyhanlı patlaması ve 20 Mart 2014’te Niğde Ulukışla’daki DEAŞ saldırısı davalarının ‘firari’ sanığı olan Topalca hakkında Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29 Aralık 2015’te verdiği 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı El-kaide raporunda Topalca’nın 2011-2014 yılları arasında 873 kez Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı bilgisi de vardı.

Topalca’nın kimi dönemlerde Özgür Suriye Ordusu’nun toplantılarına katıldığı, El Kaide ve El Nusra örgütleriyle de bağlantısının olduğu raporda vurgulanan bilgiler arasındaydı.

Topalca bir süre, Lazkiye’nin kuzey kırsalındaki Türkmenlerin kurmuş olduğu Özgür Suriye Ordusu Yüksek Askeri Konseyi'ne bağlı Bayır Bucak Türkmen Tugayı’nın bileşenlerinden El Huva Billa Taburu’nun liderliğini de yaptı.