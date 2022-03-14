Rezidansta korkunç olay! Genç kadın 6'ncı kattan düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Rezidansta şüpheli ölüm! Genç kadın 6'ncı kattan düşt
ABONE OL

Son dakika haberler... Esenyurt'ta rezidansın 6'ncı katından düşen kadın öldü

İstanbul Esenyurt'ta korkunç bir olay meydana geldi. İlçede 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşen 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç, hayatını kaybetti. Polis, düşmenin nedenini araştırıyor. Kadının düşme anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika: Rezidansta şüpheli ölüm! Genç kadın 6'ncı kattan düşt
Rezidansta korkunç olay! Genç kadın 6'ncı kattan düştü
0:00 / 0:00
DHA

Korkunç olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Özge Binnur Oruç (19) 32 katlı rezidansın 6'ncı katından bilinmeyen nedenle düştü.

DHA'nın haberine göre, kadının düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düşmenin nedenini araştırıyor. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan talihsiz kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kadının düşme anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Bakan Akar, olağanüstü nitelikli NATO toplantısına katılacak
GÜNDEM Bakan Akar, olağanüstü nitelikli NATO toplantısına ...
Son dakika haberi: Yine maganda dehşeti! Yalvarmasına rağmen saldırıya uğradı
GÜNDEM Yine maganda dehşeti! Yalvarmasına rağmen saldırıya ...
Kahreden an! 3 yaşındaki çocuk minibüsün altında kaldı
GÜNDEM Kahreden an! 3 yaşındaki çocuk minibüsün altında ...
Son dakika haberleri: Define kazısından profesör çıktı!
GÜNDEM Define kazısından profesör çıktı!
5 öğrencinin öldüğü faciada araç sahibine tahliye! - Güncel Haberler
GÜNDEM 5 öğrencinin öldüğü faciada araç sahibine tahliye!
AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 2022 AÖF sınav yerleri giriş belgesi sorgulama!
GÜNDEM AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
Son dakika: Adıyaman'da korkutan deprem!
GÜNDEM Adıyaman'da korkutan deprem!
SON DAKİKA | Adıyaman'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 14 Mart 2022
GÜNDEM Adıyaman'da deprem! AFAD duyurdu
İstanbul'da yarın okullar tatil mi, Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi mi? 15 Mart 2022 yarın İstanbul okullar tatil edildi mi, okul var mı?
GÜNDEM İstanbul'da yarın okullar tatil mi?
Son dakika haberi | Ortaköy'deki ölümde dehşetin görüntüsü!
GÜNDEM Ortaköy'deki ölümde dehşetin görüntüsü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.