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Haberler Magazin Son dakika: Rıza Akın beyin kanaması geçirdi! Menderes Samancılar duyurdu - Magazin haberleri
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Rıza Akın beyin kanaması geçirdi

Oyuncu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile meslektaşı Rıza Akın'ın beyin kanaması geçirdiğini duyurdu. Akın'ın geçirdiği operasyonun ardından yoğun bakıma alındığı öğrenildi

Son dakika: Rıza Akın beyin kanaması geçirdi! Menderes Samancılar duyurdu - Magazin haberleri
HABERTURK.COM / DHA

Çok sayıda sinema ve televizyon yapımı ile tiyatro oyununda yer alan Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi. 65 yaşındaki Akın'ın ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Rıza Akın'a dair üzücü haberi ise oyuncu Menderes Samancılar duyurdu.

"ALLAH ONU SEVDİKLERİNE BAĞIŞLASIN"

Samancılar, sosyal medya hesabından, "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda... Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" mesajını yayınladı.

RIZA AKIN HAKKINDA

Rıza Akın, 15 Eylül 1957'de Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde, ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro için Ankara'ya taşınan Akın, Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonelleşti.

1969-1977 yılları arasında tiyatro yaşantısına ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdüren Rıza Akın, 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl sanat danışmanlığını yaptı.

2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan 'Kuartet' adlı filmiyle oyunculuğa dönen Akın, halen oyunculuk yapmaktadır.

'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında memleketi Adana’ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde Japon Miho Shimotashiro ile evlenmişti.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2016 - Cesur Yürek
2015 - Maral: En Güzel Hikayem
2014 - Kardeş Payı
2012 - Gözetleme Kulesi
2011 - Alev Alev
2011 - Tövbeler Tövbesi
2011 - Kılıç Günü
2010 - Samanyolu
2010 - Oğul
2010 - Saç
2009 - Masumlar
2009 - Neşeli Hayat

2009 - Karanlıktakiler
2009 - Hesaplaşma
2008 - Son Bahar
2008 - Tatil Kitabı
2008 - Süt
2008 - Kırk
2008 - Kalpsiz Adam
2006 - Rıza
2005 - Beyaz Gelincik

Fotoğraflar: AHT, DH, İHA

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