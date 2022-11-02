HABERTURK.COM / DHA

Çok sayıda sinema ve televizyon yapımı ile tiyatro oyununda yer alan Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi. 65 yaşındaki Akın'ın ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Rıza Akın'a dair üzücü haberi ise oyuncu Menderes Samancılar duyurdu.

"ALLAH ONU SEVDİKLERİNE BAĞIŞLASIN" Samancılar, sosyal medya hesabından, "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda... Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" mesajını yayınladı.

RIZA AKIN HAKKINDA Rıza Akın, 15 Eylül 1957'de Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde, ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro için Ankara'ya taşınan Akın, Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonelleşti. 1969-1977 yılları arasında tiyatro yaşantısına ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdüren Rıza Akın, 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan 'Kuartet' adlı filmiyle oyunculuğa dönen Akın, halen oyunculuk yapmaktadır.

'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında memleketi Adana’ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde Japon Miho Shimotashiro ile evlenmişti.

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2014 - Kardeş Payı

2012 - Gözetleme Kulesi

2011 - Alev Alev

2011 - Tövbeler Tövbesi

2011 - Kılıç Günü

2010 - Samanyolu

2010 - Oğul

2010 - Saç

2009 - Masumlar

2009 - Neşeli Hayat