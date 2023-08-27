Son dakika: Romanya'da LPG istasyonunda patlama: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Romanya'da LPG istasyonunda patlama: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi Romanya'da LPG istasyonunda patlama: Ölü ve yaralılar var Romanya'da ruhsatsız bir LPG istasyonunda peş peşe patlamalar meydana geldi. Olayda 1 kişi öldü, 4'ü ağır 46 kişi yaralandı

Romanya'da ruhsatsız bir LPG istasyonunda meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, aralarında itfaiyecilerin bulunduğu 46 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre; olay, akşam saatlerinde başkent Bükreş'e 10 kilometre uzaklıkta Crevedia'da meydana geldi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 46 KİŞİ YARALANDI

Romanya Acil Durumlar Dairesi (DSU) Başkanı Raed Arafat, istasyonda meydana gelen patlamalarda en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

Arafat, ilk patlamadan sonra çıkan yangını söndürmeye çalışan 26 itfaiyecinin, ikinci patlama sonrası yaralanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Durumu ağır 4 kişinin, tedavileri için İtalya ve Belçika'ya gönderildiği, diğer yaralıların Romanya'daki hastanelerde tedavilerine başlandığı belirtildi.

Yetkililer, ilk patlamanın ruhsatsız istasyonda gaz doldurulduğu sırada meydana geldiğini ifade etti.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.