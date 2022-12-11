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Son dakika! Ronaldo'dan ilk açıklama: Rüya bitti!

2022 Dünya Kupası'nda Fas'a 1-0 yenilerek elenen Portekiz'de hayaline veda etmek zorunda kalan Ronaldo, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı

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  • Son dakika! Ronaldo'dan ilk açıklama: Rüya bitti! - 2022 Dünya Kupası

    2022 Dünya Kupası'nda Portekiz, çeyrek finalde evinin yolunu tuttu. Turnuvanın sürpriz ekibi Fas'a yenilmekten kurtulamayan Portekiz'de gözler Cristiano Ronaldo'daydı. 
  • Son dakika! Ronaldo'dan ilk açıklama: Rüya bitti! - 2022 Dünya Kupası

    Maça yedek başlaması da gündem olan 37 yaşındaki yıldız oyuncu, buna karşın turnuvayı rekor egale ederek tamamladı. İsviçre maçının ardından Fas maçına da yedek kulübesinde başlayan yıldız oyuncu, Fas maçında 51. dakikada oyuna dahil oldu.
  • Son dakika! Ronaldo'dan ilk açıklama: Rüya bitti! - 2022 Dünya Kupası

    Portekiz formasıyla 196. milli maçına çıkan Ronaldo, milli formayla en çok maça çıkan oyuncu unvanını elinde bulunduran Kuveytli Bader Al-Mutawa‘nın rekoruna ortak oldu. 
  • Son dakika! Ronaldo'dan ilk açıklama: Rüya bitti! - 2022 Dünya Kupası

    Cristiano Ronaldo, 1 maça daha çıkması halinde tüm zamanların en çok milli maç oynayan oyuncusu olacak.
  • Son dakika! Ronaldo'dan ilk açıklama: Rüya bitti! - 2022 Dünya Kupası

    RONALDO: RÜYA BİTTİ

    Dünya Kupası'nı kazanma amacındaki Cristiano Ronaldo, turnuvayla ve yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. 
  • Son dakika! Ronaldo'dan ilk açıklama: Rüya bitti! - 2022 Dünya Kupası

    Portekiz için Dünya Kupası kazanmanın kariyerinin en büyük ve iddialı hayali olduğunu dile getiren Ronaldo, şu ifadeleri kullandı:
  • Son dakika! Ronaldo'dan ilk açıklama: Rüya bitti! - 2022 Dünya Kupası

    "Uluslararası alanda Portekiz'le de olmak üzere bir çok kupa kazandım ama ülkemizin adına Dünya'nın en yükseğine taşımak en büyük hayalimdi. Bunun için savaştım. Bu hayal için çok savaştım"
  • Son dakika! Ronaldo'dan ilk açıklama: Rüya bitti! - 2022 Dünya Kupası

    "Dünya Kupası'ndaki 16 yılda 5 maçta gol attım ve her zaman harika oyuncuların yanında ve milyonlarca Portekizlinin desteğiyle her şeyimi verdim"
  • Son dakika! Ronaldo'dan ilk açıklama: Rüya bitti! - 2022 Dünya Kupası

    "Sahaya her şeyimi verdim. Mücadeleden kaçmadım ve hayalimden asla vazgeçmedim. Ne yazık ki dün rüya bitti."
  • Son dakika! Ronaldo'dan ilk açıklama: Rüya bitti! - 2022 Dünya Kupası

    "Sıcağı sıcağına yorum yapmaya değmezdi. Hepinizin bilmesini istiyorum ki çok şey söylendi, çok yazıldı, çok spekülasyon yapıldı ama Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi." 
  • Son dakika! Ronaldo'dan ilk açıklama: Rüya bitti! - 2022 Dünya Kupası

    "Her zaman herkesin hedefi için savaşan taraf oldum ve meslektaşlarıma ve ülkeme asla sırtımı dönmedim. Şimdilik söylenecek fazla bir şey yok." 
  • Son dakika! Ronaldo'dan ilk açıklama: Rüya bitti! - 2022 Dünya Kupası

    "Teşekkürler Portekiz. Teşekkürler Katar. Rüya sürerken güzeldi... Zaman en büyük rehberimiz olacak ve herkes kendi dersini çıkaracaktır."

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