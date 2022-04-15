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Haberler Dünya Son dakika haberleri: Rus amiral gemisi battı: Kiev'de patlama sesleri!
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Rusya'ya ait Moskova kruvazör gemisi battı: Kiev'de güçlü patlama sesleri duyuldu!

Reuters'ın aktardığı habere göre, Rusya'ya ait Moskova kruvazör gemisinin Karadeniz'de battığının açıklanmasının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de güçlü patlama sesleri duyuldu. Rusya, "Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik sabotajlarına karşı Kiev’deki hedeflere yönelik füze saldırıları artacak" açıklamasında bulundu

Son dakika haberleri: Rus amiral gemisi battı: Kiev'de patlama sesleri!
Rus amiral gemisi battı: Kiev'de patlama sesleri!
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Reuters

Rus amiral gemisinin Karadeniz'de batmasının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de güçlü patlama sesleri duyuldu. Rusya, "Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik sabotajlarına karşı Kiev’deki hedeflere yönelik füze saldırıları artacak" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 51. gününde devam ederken, dün Karadeniz'de savaşın başlangıcından bu yana en sıcak gelişme yaşandı.

Ukrayna, Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova adlı kruvazör gemisini vurduklarını duyurdu, Rusya Savunma Bakanlığı ise gemide yangın çıktığını ve ağır hasar olduğunu bildirdi. Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı geminin battığını açıkladı.

KİEV'DE GÜÇLÜ PATLAMA SESLERİ

Tüm bu yaşananlarının ardından Kiev'de güçlü patlama sesleri duyuldu.

Reuters'ın aktardığına göre, Rus birliklerinin bu ay başında Kiev'den çekilmesinden bu yana meydana gelen bu patlama, yaşanan en önemli patlamalardan biri.

Kiev'de meydana gelen patlamadan sonra herhangi hasar ihbarı yapılmadı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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