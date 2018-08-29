Antalya’da Rus turistleri taşıyan tur midibüsüne arkadan TIR çarptı. Kazada, otobüs ve TIR şoförleri ile 11 Rus turist yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza bugün sabah 05.20 sıralarında Serik-Aksu D-400 Karayolu'nun Aşağı Kocayatak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belek Turizm Bölgesi’nde bulunan otellerde tatili biten 25 turisti havalimanına götürmek üzere Antalya istikametine doğru yola çıkan Zabit Bayat idaresindeki midibüse, mola vermek için sağa doğru dönüş yapacağı sırada, arkadan gelen Süleyman K. (46) yönetimindeki TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tur midibüsü, hemen önünde yine molaya sapmakta olan Ahmet Doğan (46) yönetimindeki araca çarptı. Ardından içerisinde 25 Rus turistin bulunduğu Zabit Bayat yönetimindeki tur midibüsü yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Kazada tur midibisünde bulunan şoför Bayat ile 11 Rus turist ve TIR şoförü Süleyman K. yaralandı. Yaralılar, Antalya’daki çeşitli hastanelere sevk edilirken, diğer turistler başka bir servis aracıyla Antalya Havalimanı’na götürüldü. Kaza nedeniyle Antalya D-400 Karayolu'nda trafik yaklaşık 3 saat tek şerit olarak verildi.

Öte yandan kaza sonrası hurdaya dönen her iki aracıda mola bölgesindeki birçok turistin meraklı gözlerle izlediği gözlendi. Olay yerinde turistler ait valizler ve kişisel eşyaları ise tur yetkilileri tarafından toplandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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