ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararına Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan tepki geldi. Nükleer anlaşmadan çekilmeyi planlayan ABD'den açıklama beklediklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ülkesi arasında geçmişte imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceklerini duyurmuş, "Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi. Bu nedenle anlaşmayı feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI

ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.

Anlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füze almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor. ABD, Rusya'yı sık sık bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.

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