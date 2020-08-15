Rusya aşı üretimine başladı!

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Rus Interfax haber ajansının servis ettiği habere göre Rusya, Sputnik V adını verdiği koronavirüs aşısının üretimine başladı.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaleye Enstitüsü'nün geliştirdiği aşının seri üretimine başlandığını duyurdu. Bakanlık üretimin bu ay sonunda biteceği bilgisini paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs aşısının geliştirildiğini açıklamış ve aşının tüm kontrollerden geçtiğini vurgulayarak, kendi kızına da aşı yapıldığını söylemişti.

Ancak erken gelen aşı haberini bazı uzmanlar şüpheyle karşılamış ve Rusya'nın gerekli evreleri tamamlamadan aşıyı piyasaya sürmemesi gerektiğini savunmuştu.