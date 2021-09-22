Rusya'da 6 mürettebat bulunan uçak radardan kayboldu 0:00 / 0:00

İHA

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, An-26 tipi bir uçağın Habarovsk şehrinde radardan kaybolduğu bildirildi. Açıklamada, 6 kişi bulunan uçağın bulunması için bölgeye bir Mi-8 helikopterinin sevk edildiği ifade edildi.