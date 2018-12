Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar’ın Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele alacakları toplantı Moskova'da başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış İlişkiler Başdanışmanı İbrahim Kalın bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’ya gitti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından bir havalimanındaki karşılamaya dair bir fotoğraf ile "Son gelişmeler üzerine Suriye'deki durumu görüşmek üzere #Moskova´dayız. In #Moscow to discuss the situation in #Syria upon recent developments" mesajını paylaştı.

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında, sosyo-ekonomik başlıkların yanı sıra "Suriye'deki durum" ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere Konseyin toplandığını açıklamıştı.

