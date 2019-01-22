Rusya'nın Surgut kentinden Moskova'ya giden uçağın bir kişi tarafından Afganistan'a götürülmek istenmesi girişimiyle geri döndü.

Uçağın, Surgut'un batısındaki Khanty-Mansiysk'e zorunlu iniş yaptığı bildiriliyor.

Rus medyasında uçağı kaçırma girişiminde bulunduğu iddia edilen kişinin fotoğrafı servis edildi, ancak henüz yetkililer tarafından bir açıklama gelmedi.