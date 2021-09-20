Rusya'da üniversitede silahlı saldırı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan Perm Üniversitesi binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi

Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi.

Üniversiteden gelen görüntülerde üniversite içindekilerin camlardan atlayarak kaçmaya çalıştığı görüntülendi. Üniversitenin basın ofisinden yapılan açıklamada ise bazı öğrenci ve öğretmenlerin sınıflarda saklandığı ifade edildi.

Saldırı nedeniyle okulda büyük bir panik yaşanırken öğrenciler, pencerelerden atlayarak binadan kaçtı. Mermi isabet eden bazı öğrencilerin yaralandığı öğrenildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Olay yerine ambulanslar ve özel kuvvet ekipleri gönderildi. Üniversite sosyal medya hesaplarından duyuru yaparak bina içerisindeki öğrencilere yatış pozisyonunda bekleme talimatı verdi.