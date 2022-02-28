HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının ardından başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere birçok ülke Rus uçaklarına hava sahasının kapatma kararı aldı.

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya’daki ABD vatandaşlarına çağrı yapılarak, “Artan sayıda havayolu Rusya'ya giriş ve çıkış uçuşlarını iptal ediyor ve çok sayıda ülke hava sahasını Rus havayollarına kapattı.

ABD vatandaşları, halen mevcut olan ticari seçenekler aracılığıyla Rusya'dan derhal ayrılmayı düşünmeli" denildi.

Açıklamada ayrıca, "ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına Dışişleri Bakanlığının Rusya için Seyahat Danışmanlığı seviyesinin 'Seviye 4: Seyahat Etmeyin' seviyesinde olduğunu hatırlatıyor" ifadeleri kullanıldı.

FRANSA: DERHAL TERK EDİN

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya ile Avrupa arasındaki hava trafiğinde artan kısıtlamalar" nedeniyle Rusya'da bulunan vatandaşlarına mevcut uçuşlarla ülkeyi "derhal" terk etmelerinin tavsiye edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna ile Belarus arasındaki askeri gerginlik nedeniyle Belarus'a seyahatlerin de önerilmediği kaydedildi.

Belarus'ta bulunan Fransızlardan da Litvanya, Polonya ve Letonya ile sınır geçiş noktaları üzerinden kara yoluyla ülkeden ayrılmaları istendiği ifade edilen açıklamada, hava yoluyla Belarus'a gelen Fransızların ülkenin İçişleri Bakanlığından çıkış vizesi alması gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıklamıştı.

Fransa, 23 Şubat'ta vatandaşlarına Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'yı da "derhal" terk etmeleri çağrısı yapmıştı.

AB, RUS HAVA YOLLARINA SAHASINI KAPATTI

Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları karşısında İspanya, Kanada, İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, Portekiz, Avusturya, Belçika, İzlanda, İrlanda, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Çekya, Slovenya ve Bulgaristan hava sahasını Rus havayollarına kapattı.