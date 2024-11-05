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        Haberler Dünya Rusya'dan 'ABD' mesajı: Şartlara bağlı büyükelçi atayabiliriz | Dış Haberler

        Rusya'dan 'ABD' mesajı: Şartlara bağlı büyükelçi atayabiliriz

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Rusya ile temaslarını sürdürmeye hazır olduğu zaman kendilerinin de Washington'a büyükelçi atayacaklarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 13:31 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:58
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        Rusya'dan 'ABD' mesajı
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        ABD Başkanlık Seçimleri karar gününe gelinirken, Rusya'dan kritik bir 'ABD' açıklaması geldi.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Washington'un temasları sürdürmeye hazır olması halinde Rusya'nın ABD'ye yeni bir büyükelçi atayacağını duyurdu.

        Rusya lideri Putin de, "Rusya, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine olan bağlılığını sürdürüyor" açıklamasını yaptı.

        Bir önceki büyükelçi Anatoly Antonov'un görevi geçtiğimiz ay sona ermişti.

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