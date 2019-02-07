Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi için ABD ile Taliban arasında görüşmeleri ilerletmeye yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya'dan yapılan bu açıklama, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Afganistan'da barış sağlanmasına yönelik düzenlenen iki günlük toplantıda Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcilerinin bir araya gelmesinin hemen ardından geldi.