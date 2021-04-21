Rusya'dan ABD'ye nota! Sınır dışı kararını iletti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAsya-PasifikSon dakika: Rusya'dan ABD'ye nota! Sınır dışı kararını iletti - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD’ye iletti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, ABD’nin aldığı son kararlara karşılık yakın gelecekte daha yeni adımlar atılacağı da vurgulandı

Son dakika: Rusya'dan ABD'ye nota! Sınır dışı kararını iletti - Haberler
Rusya'dan ABD'ye nota! Sınır dışı kararını iletti
0:00 / 0:00
AA

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman’ın Bakanlığa çağrılarak ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 10 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair nota verildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre, diplomatların 21 Mayıs’a kadar Rusya topraklarını terk etmeleri istendiği kaydedilen açıklamada, “Bu tedbir, Amerikan tarafının Washington’da Rus Büyükelçiliğinde ve New York’ta Rus Konsolosluğunda çalışanları temelsiz bir şekilde ‘istenmeyen kişi’ olarak ilan etmek suretiyle gösterdiği düşmanca eylemlere misillemedir.” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, ABD’nin aldığı son kararlara karşılık yakın gelecekte daha yeni adımlar atılacağı da vurgulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan’da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamış, ABD Hazine Bakanlığı da Rusya ekonomisini hedef alan yaptırımlar açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 16 Nisan'da ABD'nin yeni yaptırımlarına karşı kararlar alındığını, bu kararlar çerçevesinde mütekabiliyet gereği 10 Amerikalı diplomatın sınır dışı edileceğini, aralarında eski ve yeni devlet görevlilerinin bulunduğu 8 ABD vatandaşına da ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurmuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Everest Dağı´nda ilk Kovid-19 vakası görüldü
DÜNYADünyanın çatısında ilk vaka
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da bir ilk: Kadın güvenlik görevlileri hac ve umre ziyaretinde görevli!
DÜNYASuudi Arabistan'da bir ilk!
SAVAŞA DOĞRU! Son dakika: Ukrayna'dan yeni hamle! Yedek asker yasası onaylandı!
DÜNYAUkrayna'dan yeni hamle! Yedek asker yasası onaylandı!
SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin'den çok sert açıklama! - Haberler
DÜNYAPutin'den çok sert açıklama!
SON DAKİKA: Yunanistan'dan Suudi Arabistan'a Patriot hava savunma sistemi! - Haberler
DÜNYAAtina'dan Riyad'a Patriot hava savunma sistemi!
SON DAKİKA: ABD'de yine polis şiddeti: 16 yaşındaki siyahi kız öldürüldü! (HABERLER)
DÜNYAABD'de polis 16 yaşındaki kız öldürüldü!
SON DAKİKA: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a öfke dinmiyor: Defol, burada işin yok!
DÜNYAPaşinyan'a öfke dinmiyor!
SON DAKİKA: Dışişleri'nden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı - Haberler
DÜNYADışişleri'nden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı
SON DAKİKA: Rusya'dan NATO ve Ukrayna'ya çağrı! - Haberler
DÜNYARusya'dan NATO ve Ukrayna'ya çağrı!
SON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs vakalarında rekor: Sağlık sistemi çökme noktasında! - Haberler
DÜNYAHindistan'da rekor artış: Sağlık sistemi çökme ...