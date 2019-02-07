Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Venezuela'nın iç işlerine yönelik askeri müdahalenin en kötü senaryo olacağını ve bu tür bir girişimin korkunç sonuçlara yol açacağını söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yaparak, "Venezuela ordusunun yüksek rütbeli komutanları, şimdi Venezuela halkının yanında yer alma zamanıdır. Venezuela için anayasayı ve demokrasiyi korumak sizlerin sorumluluğu ve hakkıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov da geçtiğimiz günlerde, Venezuela'da kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'dan mektup almadıklarını belirterek "Eğer bir mektup alırsak değerlendiririz. Ancak Guaido'yu devlet başkanı olarak tanımıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.