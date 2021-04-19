Rusya'dan ABD'ye yaptırım yanıtı! 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, daha fazla yaptırım olursa aynı şekilde cevap verileceği ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD'nin yaptırımlarına karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır. Eğer bu kararlar misilleme niteliğinde alınırsa ona göre kararları alınmaya devam edecek" dedi.

ABD'DEN RUSYA'YA YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırımlar arasında Rusya'nın devlet borçlarıyla ilgili belirli işlemlere ilişkin yeni yasakların yanı sıra, Rus İstihbarat Servisi'nin ABD'ye karşı kötü niyetli siber eylemler gerçekleştirme çabalarını destekleyen teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımların yer aldığı kaydedildi.

Hazine Bakanlığının açıklamasında, 14 Haziran tarihinden sonra Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu veya Rusya Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen tahviller için ABD finans kuruluşlarının birincil piyasaya katılımının genel olarak yasaklanacağı aktarıldı.