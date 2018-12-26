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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırının Şam ve Beyrut'a iniş yapan iki sivil uçağı tehdit ettiği, rejim güçlerinin İsrail tarafından atılan 16 füzeden 14'ünü etkisiz hale getirdiği bildirildi.
İSRAİL DOĞRUDAN SİLAH DEPOSUNU HEDEF ALDI
İsrail'in dün gece Suriye'ye düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın önde gelen bazı isimlerini ve İran'a ait bir silah deposunu hedef aldığı bildirildi.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında, içinde Fecr-5 füzelerinin bulunduğu İran'a ait bir silah deposunu imha etti.
Haberlerde, İran'ın bu silah depolarının İsrail'in kuzeyindeki Celil bölgesini tehdit etme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekildi.
Lübnan Hizbullahı'na mensup bazı "önemli şahsiyetlerin" Şam'a ulaştığı belirtilen haberlerde, Hizbullah mensubu bu kişilerin de İsrail hava saldırılarına maruz kaldığı vurgulandı.
İsrail makamlarından söz konusu haberleri doğrulayan veya yalanlayan herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusundan dün gece yapılan yazılı açıklamada, "Suriye tarafından ateşlenen bir uçaksavar füzesi hava savunma sistemimiz tarafından imha edildi." ifadesi kullanılmıştı.
İsrail tarafında herhangi bir hasar veya can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, olaya ilişkin daha fazla detaya yer verilmemişti.
Öte yandan Suriye'ye ait resmi haber ajansı SANA ise, "Hava savunma sistemlerimiz Şam'ın batı kırsalında düşman hedeflere karşılık verdi." açıklamasında bulunmuştu.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
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