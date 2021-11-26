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Haberler Dünya SON DAKİKA! Rusya'dan Kovid-19'un yeni varyantı sebebiyle bazı Afrika ülkelerine seyahat yasağı - Haberler
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Rusya'dan Kovid-19'un yeni varyantı sebebiyle bazı Afrika ülkelerine seyahat yasağı

Rusya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 varyantının görüldüğü 9 Afrika ülkesinden ve Hong Kong’tan yabancıların Rusya'ya seyahatini yasakladı. Fransa da 7 Afrika ülkesinden yapılan uçuşları durdurdu.

SON DAKİKA! Rusya'dan Kovid-19'un yeni varyantı sebebiyle bazı Afrika ülkelerine seyahat yasağı - Haberler
'Yeni varyant' paniği! Rusya da uçuşları durdurdu
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan yazılı açıklamada, yeni B.1.1.529 varyantının ortaya çıkması nedeniyle ulaşıma yönelik kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "28 Kasım'dan itibaren, Güney Afrika, Botsvana, Lesoto, Namibya, Zimbabve, Mozambik, Madagaskar, Esvatini, Tanzanya ve Hong Kong’tan yabancı ülke vatandaşlarının, Rusya’ya seyahatinin durdurulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

FRANSA DA DURDURDU

Fransa, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 varyantının görüldüğü bazı Afrika ülkelerinden yapılan uçuşları askıya aldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, yeni varyantın görüldüğü Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Eswatini'den Fransa'ya yapılan uçuşların en az 48 saat süreyle askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca son 14 günde bu ülkelerden gelen yolculardan yetkililere bildirimde bulunmaları ve Kovid-19 testi yaptırmaları istendiği kaydedildi.

YENİ VARYANT

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

Varyantın Belçika'da da bir kişide görüldüğü açıklanmıştı.

İngiltere de Güney Afrika, Botsvana, Lesoto, Eswatini, Zimbabve ve Namibya'dan uçuşları yasakladı. Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla, İngiltere'nin bu kararı kendileriyle öncesinde görüşmeden alması nedeniyle tepki gösterdi.

Avrupa Birliği de, Afrika'nın güneyinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tehlikeli bir varyantının tespit edilmesi üzerine, bu bölgeden yapılan uçuşları durdurmayı planlıyor.

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