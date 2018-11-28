Ukrayna'nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere 25 Kasım Pazar günü yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyini toparlamış, ülkede sıkıyönetime gidilmesi kararını imzalamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun talebiyle toplanan parlamentoda, ülkede 30 günlük sıkıyönetime geçilmesini öngören kararname kabul edilmişti.
Rusya'dan son dakika hamlesi geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Yarımadası'na S-400 konuşlandıracaklarını açıkladı.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusya Büyükelçiliği önünde lastik yakılarak ve elçilik binası önüne gemi maketleri konularak protesto gösterileri düzenlenmiş, "Rusya'ya ölüm" sloganları atılmıştı. Göstericilerden bazıları molotof kokteyli atarken, büyükelçiliğe ait bir araç ateşe verilmişti. Protestolar sürüyor.
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