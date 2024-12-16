Rusya'dan Suriye'deki üslere ilişkin açıklama
Kremlin, Rusya'nın Suriye'deki askeri üsleriyle ilgili, "Henüz nihai bir karar yok" açıklamasını yaptı.
Kremlin, Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinin akıbeti konusunda henüz nihai bir karar alınmadığını ve ülkeyi yönetenlerle temas halinde olduklarını söyledi.
Hafta sonu Reuters'a konuşan dört Suriyeli yetkili, Rusya'nın Suriye'nin kuzeyindeki cephe hatlarından ve bazı bölgelerden askerlerini geri çektiğini ancak Esad'ın devrilmesinin ardından iki ana üssünden ayrılmadığını belirtti.
Rusya, Şam'daki bazı diplomatik personelin yanı sıra Belaruslu ve Kuzey Koreli diplomatları Hmeymim hava üssünden özel bir Rus hava kuvvetleri jetiyle tahliye ettiklerini duyurmuştu.
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