Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, belirli kategorilerdeki pasaport sahiplerine vize uygulamasının kolaylaştırılmasına ilişkin görüşmelerin Türkiye ile sonbaharda düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

Zaharova yaptığı açıklamada, "Vize konularının görüşülmesi için en uygun profesyonel alan konsolosluk sorunlarından sorumlu uzmanların ikili görüşmeleridir. Uzmanların bu yöndeki görüşmesi sonbaharda planlanıyor" dedi.



Zaharova, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmeleri sonucunda çeşitli kategorideki vatandaşlar için karşılıklı olarak seyahat rejiminin kolaylaştırılmasıyla ilgili anlaşmaların gerçekleştirilmesi mekanizmasının oluşturulmasına karar verildiğini anımsattı.

Bir süre önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Moskova’da yaptığı görüşmenin ardından "Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında yapılacak kolaylaştırmalar için ortak bir istişare mekanizması kurulması konusunda Türkiye ile anlaştık. Tatil döneminin ardından uzmanlarımıza talimatlar verilecek. Kısa bir süre içerisinde bu konuyla ilgili haberleri ve müjdeyi alacaksınız." demişti.

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