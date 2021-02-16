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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Avrupa'dan hiçbir yere gitmiyoruz!
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Avrupa'dan hiçbir yere gitmiyoruz!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve AB arasındaki gerginliğin ardından Avrupa'ya mesajlar vererek, "Avrupa'dan hiçbir yere gitmiyoruz. Avrupa ile AB birbiriyle karıştırılmamalı” dedi.

SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Avrupa'dan hiçbir yere gitmiyoruz!
Lavrov: Avrupa'dan hiçbir yere gitmiyoruz!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki gerilim devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile başkent Moskova’da yaptığı görüşmede Avrupa'ya mesajlar verdi.

Önceki açıklamalarında AB ile Rusya'nın ilişkilerini koparabileceğini ifade eden Lavrov, "Avrupa'daki durumla birazcık olsun ilgili herkesin bileceği gibi AB ile ilişkilerdeki kopma süreci yıllardır devam ediyor. AB ilişkileri sürekli olarak koparıyor. Her türlü gidişata hazır olmalıyız. Seçim AB’nin ilişkilerin yeniden inşa edilmesi ve ilişkileri koparan eylemleri tersine çevirmenin gerektiğine karar verirse biz de buna hazır olacağız” dedi.

"AVRUPA İLE AB BİRBİRİYLE KARIŞTIRILMAMALI"

Rusya-AB arasındaki ilişkilerin kötü olmasının suçunu Brüksel'e atan Lavrov, "Avrupa ile AB birbiriyle karıştırılmamalı. Avrupa’dan hiçbir yere gitmiyoruz. Avrupa'da birçok dostumuz, benzer görüşlere sahip olduğumuz taraflar var. Onlarla karşılıklı olarak faydalı ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

LAVROV "İPLERİ KOPARMAYA HAZIRIZ" DEMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri koparmaya hazır olmaları gerektiğine işaret ederek, "Kendimizi dünyadan izole etmek istemiyoruz ama buna hazır olmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

AB'nin Rusya için en büyük ticari ve yatırım ortağı olduğuna dikkati çeken Lavrov, "AB'nin birçok şirketi burada faaliyetlerini sürdürüyor. Yüzlerce, binlerce ortak işletmeler var." demişti.

Lavrov, AB ile "karşılıklı saygı ve çıkar" çerçevesinde çalışmaya hazır olduklarını dile getirmişti.

"AB ile ilişkileri koparma noktasına mı geliyoruz?" sorusu üzerine Lavrov, "Askeri alanda kendi kendimize yeterli hale geldik. Risk oluşturan yaptırımlara karşı ekonomide de aynı seviyeye gelmeliyiz. Kendimizi dünyadan izole etmek istemiyoruz ama buna hazır olmalıyız." yanıtını verdi.

BORRELL'İN AÇIKLAMALARI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 4-6 Şubat'ta Moskova'ya yaptığı ziyaretle ilgili değerlendirmesine yer verdiği blog yazısında, "endişe verici" AB-Rusya ilişkilerini görüştüğünü ve ilişkilerin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması ve ona destek verenlerin gözaltına alındığı protestolardan sonra daha da kötüleştiğini belirtmişti.

Borrell, Rusya'nın AB ile yapıcı diyalog fırsatını değerlendirmek istemediğini, bundan "sonuç çıkarmak" zorunda kalacaklarını, yaptırımların da buna dahil olduğunu kaydetmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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