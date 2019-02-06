Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'den altı ay içinde resmen çıkacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF’den tek taraflı olarak çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD'yi INF’yi ihlal etmekle suçlayarak, "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.