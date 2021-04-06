Rusya-ABD arasında üst düzey Ukrayna görüşmesi!

Rus TASS haber ajansı, Rusya ve ABD temsilcilerinin Ukrayna'nın doğusundaki gerginliği görüştüğünü aktardı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rusya ve ABD arasında üst düzey yetkililer seviyesinde temas halinde olduklarını açıkladı.
Ryabkov, görüşmede Ukrayna ile artan gerilimin görüşüldüğünü ifade ederek, Rusya’nın sınırdaki askeri hareketliliğinin endişe verici olmadığını bunun sebebinin Ukrayna olduğunu söyledi.
Ryabkov, Ukrayna'nın yeni yaptırımlarına yanıt verileceğini ifade etti.
UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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