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        Haberler Dünya Son dakika: Rusya Karadeniz’de uyarı ateşi açtı! - Haberler

        Rus savaş gemisi Karadeniz’de kuru yük gemisine uyarı ateşi açtı

        Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna limanına doğru hareket eden kuru yük gemisine uyarı ateşi açıldığını bildirdi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ait iki insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 13:34
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        Rusya Karadeniz'de uyarı ateşi açtı
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus devriye gemisi “Vasiliy Bıkov”un Karadeniz’in güneybatısında Palau bayraklı “Sukru Okan” adlı kuru yük gemisini tespit ettiği belirtildi.

        Geminin Ukrayna’nın İzmail Limanı'na doğru hareket ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Kuru yük gemisinin kaptanı, yasaklı yüklerin sevkiyatına yönelik denetim için durması talebine yanıt vermedi. Rus savaş gemisi, gemiyi zorla durdurmak için otomatik hafif silahla uyarı ateşi açtı.” ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, geminin denetimi için Rus askerlerini taşıyan "Ka-29" tipi helikopterin havalandığı kaydedilerek, “Telsiz görüşmelerinin ardından gemi durdu ve denetim ekibi kuru yük gemisine bindi. Denetim ekibinin çalışmaları tamamlandıktan sonra Sukru Okan gemisi, İzmail Limanı'na doğru yoluna devam etti.” bilgisi paylaşıldı.

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        Rusya Savunma Bakanlığından 19 Temmuz’da yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin “potansiyel askeri yük taşıyıcısı” olarak değerlendirileceği bildirilmişti.

        MOSKOVA: UKRAYNA'YA AİT 3 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

        Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ait iki insansız hava aracının (İHA) Belgorod bölgesinde, bir İHA’nın da Kursk bölgesinde düşürüldüğünü bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Belgorod’daki hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait 2 İHA’yı düşürdüğü belirtildi.

        Kursk bölgesinde de bir İHA’nın düşürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, saldırılarda ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.

        Ukrayna’nın, Rusya’nın batı bölgeleri ve Moskova’ya yönelik İHA saldırıları son dönemde artarken, saldırılarda hayatını kaybeden olmadı.

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