'Yaptırımlar köşeye sıkıştırmayı amaçlıyor' 0:00 / 0:00

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken ABD ve Avrupa'nın da Rusya'yı her alanda yalnızlaştırma politikası devam ediyor.

Bu anlamda sembolik de olsa BM Genel Kurulunda Rusya’nın kınama tasarısının geçmesinin önemli olduğunu dile getiren Çınar "En son 1982'de böyle bir karar alınmıştı kırk yıldan sonra bu karar büyük bir mesaj ve Rusya'nın BM'deki varlığını da sorgulayacak bir adım olarak nitelendirebiliriz" dedi.

"RUSYA KÖŞEYE SIKIŞMIŞ DURUMDA"

Yaptırımlar konusunda Biden yönetiminin Avrupa ile ortak hareket ettiğine dikkat çeken Ali Çınar "Yaptırımların devamının geleceğine inanıyorum çünkü Rusya'nın işgali devam edecek görünüyor. Bu şartlarda da ağır ekonomik yaptırımlarla Rusya köşeye sıkışmış durumda" şeklinde konuştu. Çınar ABD ve Avrupa'nın yaptırımlarının orta ve uzun vadede Rusya'ya ciddi zarar vereceğini ifade etti.

"TABLO İYİYE GİTMİYOR"

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Rusya'nın çok başarılı bir işgal gerçekleştiremediğini maddelerle açıkladığını belirten Çınar "Buna göre Rus askerlerinin hazırlıklı olmaması, tedarik sıkıntısı, dağınık bir metodun uygulanması, Ukrayna ordusunun birlik içinde mücadele etmesi ile Batı ve ABD'den silah desteği Rus ordusuna daha güçlü cevap verilmesine neden oluyor" dedi. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Biden yönetimi 'bekle gör' politikasıyla Rusya'nın işgalden geri adım atmasını bekliyor ancak Ukrayna'da tablonun iyiye gitmediğini söyleyebilirim, maalesef işgalin devam edeceğini görüyoruz" şeklinde konuştu.