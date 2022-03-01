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Haberler Dünya Amerika Son dakika: Rusya'nın BM Temsilcisi: ABD, 12 Rus diplomatı sınır dışı edecek
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SON DAKİKA | Rusya'nın BM Temsilcisi Nebenzia: ABD, 12 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Son dakika haberi... Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin 12 Rus diplomatının 7 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istediğini bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Rusya'nın BM misyonunda çalışan 12 Rus diplomatın "istihbarat elemanı" olduğunu ve bu nedenle sınır dışı edileceklerini duyurdu

Son dakika: Rusya'nın BM Temsilcisi: ABD, 12 Rus diplomatı sınır dışı edecek
"ABD, 12 Rus diplomatı sınır dışı edecek"
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AA

Rus temsilci Nebenzia, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, ABD'nin, BM'de görevli 12 Rus diplomatın istenmeyen kişi (persona nan grata) ilan edildiği, 7 Mart'a kadar ülkeyi terk etmeleri gerektiği yönünde kendilerine bildirimde bulunduğunu açıkladı.

Gelen bir telefona cevap verdikten sonra gazetecilere dönen Nebenzia, "Bana az önce Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'ndeki 12 Rus diplomatın istenmeyen kişi olduğu söylendi." dedi.

AA'nın haberine göre; Nebenzia, "Bu, bizim seçimimiz değil. Biz başlatmadık ve sanırım cevap verilecektir." diye konuştu.

ABD'nin, BM ile ev sahibi ülke anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini açıkça ihlal ettiğini belirten Rus elçi, henüz listeyi görmediği için ABD'den ayrılması gereken diplomatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığını kaydetti.

Rus Temsilci, Ukrayna savaşında nükleer silah kullanımına yönelik bir soru üzerine, "Başkan Putin'in bu konuda söylediklerini söyledim. Ukrayna silahsızlanma yönünde adım attığı andan itibaren bu durum sonlandırılacaktır." dedi.

Nebenzia, "NATO liderlerinden Rusya'yla ilgili bu konuda rahatsız edici bazı açıklamalara şahit olduk. Bunun üzerine işe yarar bir caydırıcılık yöntemi olarak Başkan Putin nükleer gücümüzün yüksek alarma geçmesini istedi." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda çalışan 12 Rus diplomatın "istihbarat elemanı" olduğunu ve bu nedenle sınır dışı edileceklerini duyurdu.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD'nin 12 Rus diplomatı sınır dışı etme kararını değerlendirdi.

Söz konusu adım üzerine birkaç aydır çalıştıklarını ve bu konuda BM ve Rusya'nın BM Daimi Temsilciliğini bilgilendirdiklerini belirten Psaki, "Rusya misyonunda çalışan 12 istihbarat elemanının sınır dışı edilmesi sürecini başlattık. Bu kişiler, ulusal çıkarlarımızın tersine casusluk faaliyeti yürüterek, ABD'de elde ettikleri oturum hakkını kötüye kullanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebizia, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, ABD'nin BM'de görevli 12 Rus diplomatın istenmeyen kişi (persona nan grata) ilan edildiği ve bu kişilerin 7 Mart'a kadar ülkeyi terk etmeleri gerektiği yönünde kendilerine bildirimde bulunduğunu açıklamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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