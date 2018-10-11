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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan "kayyum" eleştirisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezindeki basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayyum açıklamalarına değindi. Karamollaoğlu, "Bir yerde aday olabilmek için en önemli konu, teröre bulaşmadığına dair bir belge ile seçim kurullarından adaylık onayı almaktır. Eğer herhangi bir kişi teröre bulaşmış ve seçim kurullarından da belge almışsa zaten burada büyük hatayı seçim kurulu yapmış demektir, onları cezalandırmak icap eder. Eğer böyle bir durum yoksa siz bunu hangi gerekçe ile terörist ilan edeceksiniz?" dedi

11.10.2018 - 14:54 | Güncelleme: AA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kayyum açıklamalarının kendilerini şaşırttığını belirterek, "Çünkü bir yerde aday olabilmek için en önemli konu, teröre bulaşmadığına dair bir belge ile seçim kurullarından adaylık onayı almaktır. Eğer herhangi bir kişi teröre bulaşmış ve seçim kurullarından da belge almışsa zaten burada büyük hatayı seçim kurulu yapmış demektir, onları cezalandırmak icap eder. Eğer böyle bir durum yoksa siz bunu hangi gerekçe ile terörist ilan edeceksiniz?" dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezindeki basın toplantısında yaptığı konuşmada, geçen hafta bazı sevindirici hadiseler meydana geldiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı McKinsey firması ile ilgili, 'Bu kuruluştan fikri danışmanlık hizmeti almayacaksanız, biz bize yeteriz' dedi. Sevindik, ancak biz bu açıklamayı yeterli bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şubat ayında 14 şeker fabrikasının özelleştirildiğini, Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda fabrikaların 8'inin arazisinin satışa çıkarıldığını hatırlatan Karamollaoğlu, bunun vebal olduğunu, krizin böyle çözülmeyeceğini ileri sürdü.

"BU AÇIKLAMA BİZİ HAKİKATEN ŞAŞIRTTI"

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Teröre bulaşmış olan aday olacak kişiler eğer sandıktan çıkacak olurlarsa anında gereğini yapıp kayyum atarız." dediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu açıklama, bizi hakikaten şaşırttı. Çünkü bir yerde aday olabilmek için en önemli konu, teröre bulaşmadığına dair bir belge ile seçim kurullarından adaylık onayı almaktır. Eğer herhangi bir kişi teröre bulaşmış ve seçim kurullarından da bir belge almışsa zaten burada büyük hatayı seçim kurulu yapmış demektir, onları cezalandırmak icap eder. Eğer böyle bir durum yoksa siz bunu hangi gerekçe ile terörist ilan edeceksiniz? Herkes için yapılabilir. 'Biz senin teröre bulaşmış olduğun konusunda bir kanaate sahibiz, biz iktidarız, kanaatimiz hüküm yerine geçer. Bundan dolayı seni görevden aldım, yerine de kayyum atadım.' O zaman bu memlekette 'demokrasi bitti' demektir. Demokrasinin gereği şudur; aday olan kişi adaylık hakkını kazanmışsa sandıktan çıktığı zaman herkes ona saygı duyar çünkü halkın temsilcisidir."

Firmaların aldığı yüzde 10 indirim kararına da değinen Karamollaoğlu, "Bugün arkadaşların benimsedikleri ekonomik sistem, liberal ekonomik sistemdir. Bu sistemin içinde siz fiyatlara müdahale etmeye kalktığınız zaman, bir yerde bir karar alırsınız, öbür tarafta çok daha farklı problemlerle karşı karşıya kalırsınız. Çözümü bu şekilde olmaz. Emirle 'Fiyatları yüzde 10 indireceğiz', peki bunun kar marjı çok daha düşükse ne yapacaksınız o zaman? Adam işini bırakır." diye konuştu.

 

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