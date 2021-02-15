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Son dakika haberler... Sabri Uzun'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 11 ay 20 gün hapis cezası

Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika: Sabri Uzun'a 11 ay hapis cezası - Haberler
Sabri Uzun'a 11 ay hapis cezası
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DHA

Sabri Uzun, Nisan 2019'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Uzun hakkında 'FETÖ/PDY propagandası yapmak' ve 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan açılan dava, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Uzun, tutuklu yargılandığı davanın Temmuz 2019'da görülen ilk duruşmasında tahliye edildi.

Uzun hakkında, 17 Nisan 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Twitter'daki sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yürütülen soruşturmanın dosyası ise ayrıldı. Bu suçtan açılan dava da Ankara 31'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bugün görülen karar duruşmasına sanık Sabri Uzun ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Uzun, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Paylaşımda bulunmam anayasal hakkımdır, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı Ümit Kara da müvekkilinin beraatını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın avukatı Hüseyin Aydın ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı yaptıkları savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, Sabri Uzun´a, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

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