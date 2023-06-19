İHA'nın haberine göre ev ve ahırların sular altına kaldığı baskınlarda hayvanlar öldü, ekili araziler zarar gördü.

Denizli’de etkili olan yerel gök gürültülü sağanak yağış, Pamukkale ilçesine bağlı 4 mahallede sel baskınlarına neden oldu.

4 MAHALLEYİ ETKİLEDİ

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı gök gürültülü sağanak yağış, akşam saatlerine doğru Denizli’de etkili oldu. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur kısa sürede sele neden oldu.

Geçtiğimiz ay içerisinde Denizli’nin farklı bölgelerinde sel ve su baskınlarına neden olan şiddetli yağış, bu kez Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran, Tekkeköy, Bağbaşı ve Karakurt mahallelerini vurdu.