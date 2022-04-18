Son dakika haberi: Bakan Koca: Koronavirüsü zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir

"Koronavirüsü zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Bursa'da incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısının gerçekleşeceğini belirterek, "Kanaatimce bu toplantı bilim kurulunun en önemli toplantılarından biri olacaktır" dedi.

"ARTIK AŞIMIZ DA İLACIMIZ DA VAR"

Bakan Koca, "Dünya gündemini iki yıldır esir alan koronavirüs salgını hala gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşıyla korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz çünkü artık aşımız da ilacımız da var" dedi.

"COVID SERVİSLERİ PEYDERPEY KAPANMAKTADIR"

Vaka sayısının dün itibariyle 3 bin 200'e kadar düştüğünü kaydeden Bakan Koca, "Hastanelerimizde yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, Covid servislerimiz peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak olan bilim kurulumuzda salgında gelinen noktayı ve mecbur tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı bilim kurulunun en önemli toplantılarından biri olacaktır" diye konuştu.

"HASTANE YÜKÜMÜZ 4'TE BİRİNE İNMİŞ DURUMDA"

Bakan Koca, "Salgın her geçen gün gündemimizden çıkmaya başladı. Özellikle son bir buçuk yıldan beri en düşük düzeye geldiğini söyleyebilirim. Bunun dışında dün vefat eden kişi sayısı 17'ydi. Ek bir hastalığı olmayan vefat eden bir hastamız olmadığını söyleyebilirim. Salgının giderek gündemimizden çıktığını ve 20'nin üzerinde ilimizde Covid yoğun bakım yataklarında sıfır hastanın olduğunu söyleyebilirim. Özellikle riskli olan, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin kendilerini korumaları, kişisel tedbirlerin devrede olması ama diğer taraftan herkesin hatırlatma dozlarını gündemde tutmalarını, belli bir yaş üstünde ve kronik rahatsızlığı olanlar için de yerli ürettiğimiz ilacımız da söz konusu. O ilaca erişim için de erken dönem test yapılması önemli. Yani önümüzdeki dönem artık kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirleri daha çok grip ve benzeri şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz. Özellikle Omicron öncesi hastane yükümüz şu an Türkiye'de 4'te birine inmiş durumda" açıklamasında bulundu.

"11 BİN 500'E YAKIN UZMANLIK KADROSU AÇILMIŞ OLACAK"

Bakan Koca, uzmanlık sınavı kontenjanlarına ilişkin soru üzerine ise şu yanıtı verdi: "Bu yıl Sağlık Bakanlığı kadrolarının üzerindeki adaletsiz bir durumu düzenlemek üzere bildiğiniz üzere meclisimizden bir kanun geçti, Cumhurbaşkanı'mız tarafında da onaylandı. Doğrusu biz o yasanın geçmesini bekledik. ÖSYM'ye de daha önceden bildirmiştik, geçen ay itibarıyla. Bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini söylemek istiyorum. 11 bin 500'e yakın uzmanlık öğrencisi kadrosu açılmış olacak. Hayırlı olsun."

Yerli insülin üretimine ilişkin soruyu da yanıtlayan Bakan Koca, "İnsülin ile ilgili toplam diyabet tedavisi ve korumasıyla ilgili 16 çeşit insülin türü var. Biz bununla ilgili çağrıya çıktık. Şu an piyasada kullanılan insülinlerin yüzde 85'ini oluşturan bir çağrı olmuş oldu. Diğerlerine de Ar-Ge çalışmalarına destek veriyor olacağız. Önümüzdeki dönemde hücreden itibaren insülin üretimini yapmak istiyoruz. Türkiye'de bu altyapı var. Bunun dışında insülin sensörü ve insülin pompası için de yakın zamanda çağrıya çıkıyoruz. Bu sensör ve pompayı da yerlileştirmek ve tip-1 diyabet için özellikle çocuklarımıza erken dönemde başlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SON NOKTAYA GELMİŞ DURUMDAYIZ"

Daha önce çağrıya çıktıkları 3 aşının olduğunu anımsatan Koca, "Hepatit A, su çiçeği ve kuduz. Son noktaya gelmiş durumdayız. Teknoloji transferiyle hücreden, Türkiye'de üretilmek üzere bu 3 aşı da üretilmiş olacak. Önümüzdeki dönemde özellikle hıfzıssıhha ve biyoteknoloji alanında olabilecek yerli yatırım haberlerini dikkatle izleyelim" dedi.

"BURSA'DA ŞU AN 50'YE YAKIN VAKAMIZ VAR"

Bursa'nın Covid-19 vaka sayılarıyla ilgili soruya yanıt veren Bakan Koca, "Bursa'da şu an 50'ye yakın vakamız var ve yoğun bakım hasta sayımız da giderek azalmış oldu. Son 1,5 yılın en düşük olan rakamlarına eriştik. Az önce ifade ettim, son 7 günde vefat eden 6 kişi olmuştu. Yani giderek vefatların da azaldığını, vefat edenlerin de ek bir hastalığı olan ve daha çok yaşlı kişiler olduğunu da özellikle söylemek istiyorum. Önümüzdeki haftalar inşallah sıfıra ulaşırız" diye konuştu.