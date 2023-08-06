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        Haberler Sağlık Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, tedavi gören depremzedelerin sağlık durumlarının iyiye gittiğini bildirdi

        Sağlık Bakanı Koca, tedavi gören depremzedelerin sağlık durumlarının iyiye gittiğini bildirdi

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve halen hastanede tedavi gören depremzedelerin sağlık durumlarının iyiye gittiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 15:52
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        Tedavi gören depremzedelerin sağlık durumları iyiye gidiyor
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden depremzedelerin durumunun gün geçtikçe iyiye gittiğini bildirdi.

        Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedelerin açıklamalarının yer aldığı videoyu paylaştı.

        Hastanede tedavi gören Mehmet Şerif Tansal, Hatay'ın Antakya ilçesinde depreme yakalandığını, enkazdan 52 saat sonra çıkarıldığını belirtti.

        İlk olarak Adana Balcalı Hastanesi'ne sevk edildiğini, burada ayağının diz üstünden ampute olduğunu ifade eden Tansal, daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini, iyi bir tedavi süreci geçirdiğini söyledi.

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        Tansal, kendisiyle ilgilenen doktorlara ve sağlık personeline teşekkür etti.

        İskenderun'da 20 saat enkaz altında kalan Batuhan Berke Yanar ise ilk başta yaralanan bacağıyla ilgili korkularının olduğunu ancak çok iyi bir tedavi süreci geçirdiğini ifade etti.

        Üç aydır hastanede tedavi gördüğünü, yaraların sarıldığını, fizik tedavi sürecinin de güzel geçtiğini anlatan Yanar, "Hastane bana çok şey kattı. Hiperbarik tedavisi aldım. Doktorlardan, sağlık görevlilerinden çok memnunum." dedi.

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        #Fahrettin Koca
        #Depremzede
        #son dakika
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