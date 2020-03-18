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SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısı 191, 1 hastayı daha kaybettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs sayısının 191'e ulaştığını ve 1 hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı

Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının 191'e ulaştığını bildirdi. Bakan Koca, şunları kaydetti:

"61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."

AYRINTILAR GELECEK...

 

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