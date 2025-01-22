Sağlık Bakanlığı'ndan 51 yaralıyla ilgili açıklama! Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında 1'i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.

Ajanslar Giriş: 22.01.2025 - 11:51 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:43 facebook

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