Sağlık Bakanlığı'ndan 51 yaralıyla ilgili açıklama!
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında 1'i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.
Giriş: 22.01.2025 - 11:51 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:43
Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralananların son durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Kartalkaya'daki otel yangınında 1'i ağır olmak üzere 51 kişinin yaralandığı anımsatılarak, "Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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