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Sağlık merkezinde hastayla ilişkiye girmekle suçlanan doktor açığa alındı

Adana'da iğrenç bir iddia ortaya çıktı. Kentte bir aile sağlığı merkezinde görevli doktor İ.H.S. (53), hastalarını taciz edip, ilişkiye girdiği iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine valilik tarafından açığa alındı

Son dakika: Sağlık merkezinde iğrenç iddia! Adana'da bir doktor açığa alındı
Sağlık merkezinde iğrenç iddia! Doktor açığa alındı
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DHA

Merkez Yüreğir ilçesinde bir sağlık merkezinde bazı hastalar, muayene ve tedavi için gittikleri aile sağlığı merkezinde doktor İ.H.S. tarafından elle ve sözlü taciz edildiklerini hemşire ve diğer doktorlara anlattı.

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine hemşire ve doktorlar, İ.H.S. ile görüşüp uyarılarda bulundu. Ancak İ.H.S.'nin tacizlere devam ettiği, 4 hastası ile merkezde cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI İDDİASI

Doktor ve hemşirelerin, bu durumdan şüphelenerek doktorun ilişkiye girdiği iddia edilen hastalardan birini geldiğinde takip edip, suçüstü yakaladıkları öne sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, EŞİ DE BOŞANMA DAVASI AÇTI

Bu olaydan sonra hemşire ve doktorlar, mesai arkadaşlarından şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin idari inceleme yapıldı.

Müdürlük, incelemenin ardından Adana Valiliği'ne İ.H.S.'nin açığa alınması konusunda rapor verdi. Valilik, doktoru açığa alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Doktorun eşi de bu olayların gün yüzüne çıkması üzerine boşanma davası açtı. Doktorla muayene için gelip cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen kadının da birlikte olduklarını doğruladığı kaydedildi. Savcılık doktor hakkında soruşturma başlattı.

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