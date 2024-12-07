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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Sahaya girmek isteyen Konyaspor taraftarına polis müdahale etti - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Sahaya girmek isteyen Konyaspor taraftarına polis müdahale etti

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor'un, Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Konyaspor taraftarları sahaya girmeye çalıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 16:42 Güncelleme: 07.12.2024 - 16:44
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        Antalyasporlu futbolcular 1-1 sona eren maçın bitiş düdüğünün ardından tribündeki taraftarına doğru gitmek istedi.

        Bu sırada yeşil-beyazlı taraftar da sahaya inmek isterken, polis önledi. Polis ile Konyaspor taraftarı arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine polis, müdahale etti. Bazı taraftar ise bayrak sopası ve söktükleri koltuklarla polise saldırmak istedi. Polis, müdahale ederek, taraftarı tribünden çıkarttı.

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