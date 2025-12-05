Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: SAHİBİNDEN ÇÖKTÜ MÜ? 5 Aralık 2025 Sahibinden.com neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

        Sahibinden çöktü mü? 5 Aralık 2025 Sahibinden.com neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

        Gayrimenkul, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlemlerinin yapıldığı online bir platform olan Sahibinden.com'a 5 Aralık 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Tarayıcı ve mobil uygulama üzerinden internet sitesine giriş yapmak isteyen kullanıcılar "500 Internal Server Error" uyarısı ile karşılaşıyor. Yaşanılan sorun sonrası ''Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Sahibinden.com neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte, 5 Aralık 2025 Sahibinden.com erişim sorunu ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 12:33 Güncelleme: 05.12.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sahibinden çöktü mü sorusu yanıt arıyor. İkinci el araç ve emlak alım satım platformuna, bir süredir hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sağlanamıyor. Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "500 Dahili Sunucu Hatası" uyarısı ile karşılaştı. Sorunun ne olduğunu ve ne zaman düzeleceğini merak edenler ‘’5 Aralık 2025 Sahibinden çöktü mü, sorun mu var, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?’’ sorularını gündeme taşıdı. İşte, son durum gelişmeleri…

        SAHİBİNDEN.COM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

        İkinci el araç ve emlak alım satım sitesi olan sahibinden.com'a, 5 Aralık Cuma günü öğle saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanıyor.

        REKLAM

        Siteye tarayıcı ve mobil uygulama üzerinden erişmek isteyen kullanıcılar, ‘’500 Dahili Sunucu Hatası’’ uyarısı ile karşılaşıyor.

        #resim#1319020#

        SAHİBİNDEN.COM ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

        Yaşanan sorun ile ilgili Sahibinden.com’dan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sorunun Cloudflare'den kaynaklandığı belirtiliyor.

        Cloudflare'nin çökmesi sebebiyle birçok uygulama ve siteye erişilemediği şeklinde paylaşımlar yapılıyor.

        Erişim problem hakkında resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör