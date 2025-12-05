Sahibinden çöktü mü sorusu yanıt arıyor. İkinci el araç ve emlak alım satım platformuna, bir süredir hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sağlanamıyor. Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "500 Dahili Sunucu Hatası" uyarısı ile karşılaştı. Sorunun ne olduğunu ve ne zaman düzeleceğini merak edenler ‘’5 Aralık 2025 Sahibinden çöktü mü, sorun mu var, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?’’ sorularını gündeme taşıdı. İşte, son durum gelişmeleri…

SAHİBİNDEN.COM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? İkinci el araç ve emlak alım satım sitesi olan sahibinden.com'a, 5 Aralık Cuma günü öğle saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanıyor. REKLAM Siteye tarayıcı ve mobil uygulama üzerinden erişmek isteyen kullanıcılar, ‘’500 Dahili Sunucu Hatası’’ uyarısı ile karşılaşıyor.