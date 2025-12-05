Sahibinden çöktü mü? 5 Aralık 2025 Sahibinden.com neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
Gayrimenkul, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlemlerinin yapıldığı online bir platform olan Sahibinden.com'a 5 Aralık 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Tarayıcı ve mobil uygulama üzerinden internet sitesine giriş yapmak isteyen kullanıcılar "500 Internal Server Error" uyarısı ile karşılaşıyor. Yaşanılan sorun sonrası ''Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Sahibinden.com neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte, 5 Aralık 2025 Sahibinden.com erişim sorunu ile ilgili detaylar...
SAHİBİNDEN.COM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
İkinci el araç ve emlak alım satım sitesi olan sahibinden.com'a, 5 Aralık Cuma günü öğle saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanıyor.
Siteye tarayıcı ve mobil uygulama üzerinden erişmek isteyen kullanıcılar, ‘’500 Dahili Sunucu Hatası’’ uyarısı ile karşılaşıyor.
#resim#1319020#
SAHİBİNDEN.COM ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?
Yaşanan sorun ile ilgili Sahibinden.com’dan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sorunun Cloudflare'den kaynaklandığı belirtiliyor.
Cloudflare'nin çökmesi sebebiyle birçok uygulama ve siteye erişilemediği şeklinde paylaşımlar yapılıyor.
Erişim problem hakkında resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.