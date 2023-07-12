Sahte araç kiralama sitesi operasyonunda gözaltılar var! İstanbul Valiliği, son günlerde bir araç kiralama firmasının internet sitesinin sahtelerinin kurulması ve bazı vatandaşların dolandırılması ile ilgili operasyon düzenlendiğini açıkladı. 23 ilde düzenlenen operasyonda da 71 kişinin gözaltına alındığı belirtildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son günlerde birçok araç kiralama firmasını bünyesinde barındıran bir araç kiralama firmasına ait internet sitesinin sahtelerinin (phishing, oltalama yöntemi ile) kurulduğu, bu sitelerden hizmet temin etmek isteyen vatandaşlarımızın ödeme

yapmalarına rağmen, kiralanan araçları teslim alamadıkları ve dolandırıldıkları ihbarları

alınmıştır" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik çalışmalar ve temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesiyle örgütlü

bir şekilde hareket ederek, çok sayıda vatandaşımızı mağdur eden şüpheli şahıslara

yönelik operasyon başlatılmıştır. İstanbul merkezli 23 ilimizde, 107 şahsa yönelik eş zamanlı operasyonda; başka bir suçtan hükümlü ve cezaevinde olan 16 kişinin dahil olduğu 71 şahıs yakalanmış, çok sayıda suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital malzeme ve bilgisayarlara el konulmuş, firari 20 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."