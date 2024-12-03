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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Sahte dolar operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

        Sahte dolar operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahte 50 ve 100 nominal değerli ABD Dolarını dolaşıma soktukları tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler üzerinde toplam 20 bin sahte ABD Doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:03 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:14
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        Sahte dolar operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
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