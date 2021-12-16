İçki sahte ölümler gerçek! Bilanço ağırlaştı 0:00 / 0:00

İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi piyasa sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik ülke genelinde başlatılan “Zehir” operasyonunu sürdürüyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar 54 bin 702 litre sahte/kaçak alkollü içki, 10 bin 240 adet etiket, 102 adet sahte bandrol, 260 şişe alkol aroması ele geçirildi. Yakalama, arama ve gözaltı çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ANTALYA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev yapımı alkolden zehirlenip hastanede entübe edilen bir kişi, yaşamını yitirdi. Bu gelişmeyle birlikte ilçede son 1 ayda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

ERZİNCAN

Erzincan'da yılbaşı öncesi sahte içki yüzünden 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

GAZİANTEP

Gaziantep'ten 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

KAHRAMANRAŞ

Alınan bilgiye göre, il merkezi ile Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumları ağır olan Aytekin Karagenç (65), Şahin Büyüksakallı (55) ve Abdullah Çam adlı şahıslar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenilen 4 kişiden Ali Kalaycı'da kurtarılamadı. Böylelikle sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

MERSİN

Mersin'de sahte içki nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise tedavi altındı.

SİVAS

Edinilen bilgiye göre, Zara ilçesinde metil alkolden üretilmiş sahte rakı içen 2 kişi birer gün arayla hayatlarını kaybetti. Aynı rakıdan içen 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Sahte rakı üreten 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İSTANBUL

İstanbul'da da sahte içki faciası devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

YALOVA

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde metil alkolden yaptıkları içkiyi içen 2 arkadaş hayatını kaybetti. Yakınları ise iki arkadaşın uzun süredir kendileri için içki ürettiklerini belirtti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.