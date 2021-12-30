Yeni yıla 1 gün kala sahte içki ölümlerinde ağır bilanço! 0:00 / 0:00

AA

Yurt genelinde sahte içkiden kaynaklanan can kayıpları devam ediyor. Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

AA'da yer alan son dakika haberine göre kentte metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan E.S. (56) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİR KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

E.S.'nin cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 14 gün önce bu hastaneye kaldırılan S.T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ERZİNCAN'DA CAN KAYBI 3'E ÇIKTI

Ölen E.S. dışında metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle aynı hastaneye kaldırılan H.B. 14 Aralık Salı günü, A.G. de 16 Aralık Perşembe günü hayatını kaybetmişti.

TOPLAM CAN KAYBI 95'E YÜKSELDİ

Öte yandan 10 Aralık'tan bu yana yurt genelinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 95'e yükseldi.

Güvenlik güçlerinin sahte içki üreticilerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.