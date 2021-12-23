Sahte içkide acı bilanço ağırlaşıyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sahte içkide acı bilanço ağırlaşıyor!
ABONE OL

Sahte içkiden 19 kentte ölü sayısı 65'e yükseldi!

Yurt genelinde 10 Aralık'tan bu yana sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı, son olarak Aydın ve Şanlıurfa'da hayatını kaybedenlerle birlikte 19 kentte 65'e yükseldi.

Son dakika: Sahte içkide acı bilanço ağırlaşıyor!
Sahte içkide acı bilanço ağırlaşıyor!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Yurt genelinde yılbaşı yaklaşırken sahte içkiye yönelik güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlar sürerken peş peşe acı haberler de gelmeye devam ediyor.

ŞANLIURFA VE AYDIN'DAN ACI HABER

Son olarak Aydın ve Şanlıurfa'da da sahte içkiden birer kişinin hastaneye kaldırıldığı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı bilgisi edinildi.

13 GÜNDE 65 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan bu son gelişmeyle 10 Aralık'tan bu yana sahte içkiden 19 şehirde hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e çıktı.

Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonlarının devam ettiği bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul kar alarmı 23 Aralık hava durumu: Meteoroloji saat verdi
GÜNDEM İstanbul için kar alarmı!
Bursa'da eşi ve 3 yaşındaki kızıyla mağara gibi depoda yaşıyor
GÜNDEM Bursa'da kış günü iç acıtan görüntüler! Eşi ve 3 ...
Bugün okullar tatil mi? 23 Aralık kar tatili olan iller listesi
GÜNDEM 23 Aralık kar tatili olan iller listesi
İzmir'de 10 ton kaçak tütün ele geçti
GÜNDEM İzmir'de 10 ton kaçak tütün ele geçti
Son dakika: Adana'da korkunç olay! Dehşeti yaşadı!
GÜNDEM Adana'da korkunç olay! Dehşeti yaşadı!
İstanbul'da okullar bugün tatil mi? Meteoroloji'den uyarı geldi!
GÜNDEM İstanbul'da okullar tatil mi?
'Seri katil' nasıl yakalandı?
GÜNDEM 'Seri katil' nasıl yakalandı?
Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için kar yağışı uyarısı
GÜNDEM Bu iller için kar yağışı uyarısı
Giresun ve Rize'de eğitime kar engeli
GÜNDEM Giresun ve Rize'de eğitime kar engeli
Adana'da balkondan düşen çocuk yaşam savaşını kaybetti
GÜNDEM Balkondan düşen çocuktan acı haber

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.