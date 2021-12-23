Sahte içkide acı bilanço ağırlaşıyor! 0:00 / 0:00

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Yurt genelinde yılbaşı yaklaşırken sahte içkiye yönelik güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlar sürerken peş peşe acı haberler de gelmeye devam ediyor.

ŞANLIURFA VE AYDIN'DAN ACI HABER

Son olarak Aydın ve Şanlıurfa'da da sahte içkiden birer kişinin hastaneye kaldırıldığı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı bilgisi edinildi.

13 GÜNDE 65 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan bu son gelişmeyle 10 Aralık'tan bu yana sahte içkiden 19 şehirde hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e çıktı.

Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonlarının devam ettiği bildirildi.