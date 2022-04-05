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Haberler Gündem Son dakika: Sahte içkiden bir ölüm daha! 107 gün sonra hayatını k
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Kocaeli'de metil alkolden zehirlenen kişi 107 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle geçen yıl 20 Aralık'ta hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Sahte içkiden bir ölüm daha! 107 gün sonra hayatını k
AA

Olayda, kentte oturan ve bir akaryakıt firmasında çalışan Güray A. (58), 20 Aralık 2021'de satın aldığı alkollü içeceği tüketmesinin ardından evinde aniden fenalaştı.

AA'da yer alan habere göre, eve çağrılan sağlık ekiplerince Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Güray A'nın metil alkol nedeniyle zehirlendiği tespit edildi.

Hastanede 107 gündür tedavi gören Güray A, tüm müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Bekar olduğu öğrenilen Güray A'nın cenazesi, Bağçeşme Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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