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Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sahtekarlar MİT mensubu süsüyle hedef aldı!
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'MİT mensubuyuz' diyerek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 11 gözaltı!

İstanbul merkezli 5 ilde kendilerine MİT mensubu süsü veren dolandırıcılara operasyon düzenlendi. Yüksek kâr vaadiyle vurgun yapan 16 şüpheliden 11'i yakalandı

Son dakika: Sahtekarlar MİT mensubu süsüyle hedef aldı!
DHA

İstanbul'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini MİT mensubu olarak gösteren kişilerin çok sayıda kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandırdığını tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 16 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik dün sabah operasyon düzenlendi. İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Siirt, Adıyaman ve Kocaeli illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 16 şüpheliden 11´i gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 dizüstü bilgisayar, 1 Bitcoin Minning (bitcoin kazma cihazı), 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 140 adet 9 mm fişek, 10 adet 7.65 mm fişek, 8 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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