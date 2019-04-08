Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yolcu otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Akyazı Hendek gişeleri Ankara istikametinde; yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; kazada ilk belirlemelere göre, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.