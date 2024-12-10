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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan'dan yanıt: Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı? | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan'dan yanıt: Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?

        Dışişleri Bakanı Fidan, "Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı? sorusuna "Şartların oluşmasına bakacağız" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 14:39 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:48
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        Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Suriye'de 53 yıllık Esad rejiminin düşmesinin ardından "İsrail'in Suriye'ye yönelik düzenlediği operasyonlarla hedefinin ne olduğu" sorusuna yanıt veren Bakan Fidan, "Suriye'nin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılmaz hale getirmek istiyor." dedi.

        "Şam Büyükelçiliği açılacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Fidan, "Şartların oluşmasına bakacağız." ifadelerini kullandı.

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